Günün En Çok Oynanan Maçları

Kasımpaşa-Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Kasımpaşa-Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

4-4 biten Konya-Kasımpaşa maçı, son dönemin en keyifli karşılaşmalarından birisiydi. Çok sayıda gol pozisyonuna ek, temponun bir an bile düşmemesi, son dönemde Kasımpaşa maçlarının geleneği haline döndü. Fenerbahçe de kötü gidişatın ardından ligdeki Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle ayağa kalktı. Ayrıca Sarı Lacivertliler’de bu galibiyetlere ek, genç Arda’nın performansı da umut vericiydi. Çekya deplasmanı dönüşü, Fenerbahçe için zorlayıcı olacaktır muhakkak. İki takımın da fileleri havalandırmasını bekliyorum.

Atalanta-Sampdoria: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Atalanta-Sampdoria mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Atalanta, hedefleri doğrultusunda Avrupa’da yoluna devam ediyor. Ligde iç saha performansı beklentilerin çok gerisinde. Bu yüzden taraf bahsinde Atalanta tarafında kalmak riskli. Ayrıca Sampdoria’da Giampaolo etkisi olumlu sonuçlar veriyor. Özellikle savunma oyununda teknik adam Giampaolo, istediklerini kısa süre başardı. Konuk ekibin disiplinli savunma yapısı maçı düşük skorlarda tutacaktır. Az gollü bir mücadele bekliyorum. Tavsiyem, 3,5 gol altı bahsi olacak.

Menemenspor-Altınordu: Maç Sonucu 1

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Menemenspor-Altınordu mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

İzmir derbisine Altınordu diken üzerinde çıkıyor. 7 haftadır kaybediyorlar ve maç fazlasıyla düşme hattına en yakın takımdan 6 puan gerideler. Ligin en çok gol yiyen takımı Kırmızı-Lacivertliler. 4 haftadır kaybetmeyen Menemen son 3 maçında berabere kaldı. Ankaragücü önünde 85’te penaltıdan yedikleri golle galibiyeti kaçırmışlardı. Eyüp deplasmanında ise 90+5’te kalelerinde gördükleri golle 3 puandan oldular. Altınordu hedefi konumundaki takımlardan biriyle karşılaşacağı maçta kazanmak isteyecek ama güçlü bir oyunları yok. İlk yarıda Menemen tercihi denenir.