GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
İddaaGünün En Çok Oynanan Maçları
Haberlerİddaa Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

28.02.2022 - 12:36 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Kasımpaşa-Fenerbahçe: Maç Sonucu 2
İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Kasımpaşa-Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
4-4 biten Konya-Kasımpaşa maçı, son dönemin en keyifli karşılaşmalarından birisiydi. Çok sayıda gol pozisyonuna ek, temponun bir an bile düşmemesi, son dönemde Kasımpaşa maçlarının geleneği haline döndü. Fenerbahçe de kötü gidişatın ardından ligdeki Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle ayağa kalktı. Ayrıca Sarı Lacivertliler’de bu galibiyetlere ek, genç Arda’nın performansı da umut vericiydi. Çekya deplasmanı dönüşü, Fenerbahçe için zorlayıcı olacaktır muhakkak. İki takımın da fileleri havalandırmasını bekliyorum.

Atalanta-Sampdoria: Maç Sonucu 1
İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Atalanta-Sampdoria mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi
Atalanta, hedefleri doğrultusunda Avrupa’da yoluna devam ediyor. Ligde iç saha performansı beklentilerin çok gerisinde. Bu yüzden taraf bahsinde Atalanta tarafında kalmak riskli. Ayrıca Sampdoria’da Giampaolo etkisi olumlu sonuçlar veriyor. Özellikle savunma oyununda teknik adam Giampaolo, istediklerini kısa süre başardı. Konuk ekibin disiplinli savunma yapısı maçı düşük skorlarda tutacaktır. Az gollü bir mücadele bekliyorum. Tavsiyem, 3,5 gol altı bahsi olacak.

Menemenspor-Altınordu: Maç Sonucu 1
İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Menemenspor-Altınordu mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi
İzmir derbisine Altınordu diken üzerinde çıkıyor. 7 haftadır kaybediyorlar ve maç fazlasıyla düşme hattına en yakın takımdan 6 puan gerideler. Ligin en çok gol yiyen takımı Kırmızı-Lacivertliler. 4 haftadır kaybetmeyen Menemen son 3 maçında berabere kaldı. Ankaragücü önünde 85’te penaltıdan yedikleri golle galibiyeti kaçırmışlardı. Eyüp deplasmanında ise 90+5’te kalelerinde gördükleri golle 3 puandan oldular. Altınordu hedefi konumundaki takımlardan biriyle karşılaşacağı maçta kazanmak isteyecek ama güçlü bir oyunları yok. İlk yarıda Menemen tercihi denenir.

Günün En Çok Oynanan Maçları

SON DAKİKA

Fatih Terim'in transfer enkazı! 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euro'ya satılırsa büyük başarıFatih Terim'in transfer enkazı! 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euro'ya satılırsa büyük başarı
Ağaoğlu ve Avcı'ya panik yaptıracak flaş teklif! Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...Ağaoğlu ve Avcı'ya panik yaptıracak flaş teklif! Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...
Günün En Çok Oynanan MaçlarıGünün En Çok Oynanan Maçları
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç YayınlarıMisli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Gedson'u bırakıp Pulgar'ı alan Burak Elmas'a yaylım ateşi! Attığı gol Portekiz'de bile ses getirdiGedson'u bırakıp Pulgar'ı alan Burak Elmas'a yaylım ateşi! Attığı gol Portekiz'de bile ses getirdi
Çılgın başkan İstanbul'a geliyor! Cengiz'i Marsilya Yusuf'u Zeki'yi Lille kapınca onlar da...Çılgın başkan İstanbul'a geliyor! Cengiz'i Marsilya Yusuf'u Zeki'yi Lille kapınca onlar da...
Ve Nwakaeme'de mutlu son! İşte maaşıVe Nwakaeme'de mutlu son! İşte maaşı
Ali Koç'u şok eden karar! Yıldız futbolcu kararını bildirdi 'Gitmiyorum'Ali Koç'u şok eden karar! Yıldız futbolcu kararını bildirdi 'Gitmiyorum'
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...
Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltere'den gelen haberle bir anda...Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltere'den gelen haberle bir anda...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih Terim'in transfer enkazı! 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euro'ya satılırsa büyük başarı

Fatih Terim'in transfer enkazı! 6,5 milyon euro aldırdı şimdi 2 milyon euro'ya satılırsa büyük başarı

Ağaoğlu ve Avcı'ya panik yaptıracak flaş teklif! Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

Ağaoğlu ve Avcı'ya panik yaptıracak flaş teklif! Serbest kalır maddesinden yararlanırlarsa yıldız futbolcu gidecek...

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Sıradaki Haber