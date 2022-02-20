Günün En Çok Oynanan Maçları

Alanyaspor-Trabzonspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Trabzonspor artık şampiyonluk yürüyüşünde! Konyaspor’u da mağlup ederek zirvede yalnız başına kalan bordo mavili ekibin artık ne zaman şampiyonluğunu ilan edeceği tartışılıyor. Alanyaspor ise Farioli yönetiminde yükselişe geçti ve başarılı bir grafik çiziyor. İtalyan teknik adam yönetiminde çıktıkları 6 maçta da rakiplerine gol atmayı başardılar. Taraf bahsi yerine benim bu maç için önerim KG Var tercihi olacak. İki takımın 90 dakikada skor üreteceği görüşündeyim.



Fenerbahçe-Hatayspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe-Hatayspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Fenerbahçe, Serdar Dursun’un sakatlandığı Giresunspor deplasmanından zor da olsa üç puanla dönmeyi başardı. Bu sonucun onları moral olarak iyi etkileyeceğini düşünüyorum. İçeride Hatayspor’u yenerler.

Fiorentina-Atalanta: 2.5 Üst

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Fiorentina-Atalanta mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Fiorentina, Atalanta karşısında sezonun ilk yarısındaki maçı ve kupadaki randevuyu kazanmıştı. Piatek’in varlığı şu an için Vlahovic’in eksikliğini hissettirmiyor. Atalanta, Juventus maçındaki beraberliğe rağmen oyun anlamında başarılıydı. Son maçlarda skora dönük oyunda şanssız maçlar çıkardıklarını hatırlatmak istiyorum. Ofansif etkinliğini istikrarlı bir şekilde sürdüren Fiorentina karşısında hücumda sonuca gidebilen bir Atalanta bekliyorum. Gollü bir maç izleriz.







