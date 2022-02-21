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İddaaGöztepe - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Göztepe - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son 2 maçını puansız kapatan Göztepe, Domenec Torrent yönetiminde ilk galibiyetini almak isteyen Galatasaray'ı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

21.02.2022 - 09:29 |
Göztepe - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra Altay ve Hatayspor yenilgileriyle yeniden düşme hattına yaklaşan Göztepe'de 5 isim maç kadrosuna geri dönüyor. Hatay deplasmanında sarı kart cezaları sebebiyle oynayamayan Obinna Nwobodo ve Dino Arslanagic’in cezaları sona ererken; sakatlıklarını atlatan Adis Jahovic, Cherif Ndiaye ve Atınç Nukan da maç kadrosundaki yerlerini geri alacak. Bu 5 isimden Jahovic ve Atınç'ın ilk 11 oynamaları şüpheli, diğer 3 isme TD Nestor El Maestro ilk düdükle birlikte şans verecek. Takımda göze çarpan tek eksik sarı kart cezalısı olan Atakan Çankaya; takımın en büyük kozlarından biri ise kaptan Halil Akbunar... Ndiaye ve Halil'in desteğiyle hücum merkezinde Franco Di Santo izleyeceğiz.

Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçının hiçbirinde 3 puan sevinci yaşayamayan Galatasaray, İzmir kafilesine Fernando Muslera'yı dahil etti. Uruguaylı file bekçisi topla çalışmalara yeni başlamıştı, takım arkadaşlarına destek olmak için deplasman kafilesinde yer aldığı öğrenildi. Eldivenler yine Inaki Pena'ya emanet olacak; sağ bekte Sacha Boey yerine Omar Elabdellaoui görebiliriz. Sol bekte Patrick van Aanholt değil Ömer Bayram, orta alanda Taylan Antalyalı yerine Erick Pulgar ilk 11'de maça başlayacak. Pulgar'ın yanında "Berkan & Cicaldau" ikilisi forma giyecek, gole en yakın isim Bafetimbi Gomis olacak. Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Olimpiu Morutan kamp kadrosu dışında bırakıldı; resmi kaynaklardan hiçbir gerekçe bildirilmedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Göztepe'nin iç sahada oynadığı son 4 lig maçının 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.
- Galatasaray'ın son 5 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 17 gol)

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!
Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!
Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor. Göztepe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,58 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,67'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,73 iken Misli.com'da 1,83!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %45'lik kesim İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin Torrent yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alacağına inanıyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Göztepe - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

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