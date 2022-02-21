Göztepe - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra Altay ve Hatayspor yenilgileriyle yeniden düşme hattına yaklaşan Göztepe'de 5 isim maç kadrosuna geri dönüyor. Hatay deplasmanında sarı kart cezaları sebebiyle oynayamayan Obinna Nwobodo ve Dino Arslanagic’in cezaları sona ererken; sakatlıklarını atlatan Adis Jahovic, Cherif Ndiaye ve Atınç Nukan da maç kadrosundaki yerlerini geri alacak. Bu 5 isimden Jahovic ve Atınç'ın ilk 11 oynamaları şüpheli, diğer 3 isme TD Nestor El Maestro ilk düdükle birlikte şans verecek. Takımda göze çarpan tek eksik sarı kart cezalısı olan Atakan Çankaya; takımın en büyük kozlarından biri ise kaptan Halil Akbunar... Ndiaye ve Halil'in desteğiyle hücum merkezinde Franco Di Santo izleyeceğiz.

Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçının hiçbirinde 3 puan sevinci yaşayamayan Galatasaray, İzmir kafilesine Fernando Muslera'yı dahil etti. Uruguaylı file bekçisi topla çalışmalara yeni başlamıştı, takım arkadaşlarına destek olmak için deplasman kafilesinde yer aldığı öğrenildi. Eldivenler yine Inaki Pena'ya emanet olacak; sağ bekte Sacha Boey yerine Omar Elabdellaoui görebiliriz. Sol bekte Patrick van Aanholt değil Ömer Bayram, orta alanda Taylan Antalyalı yerine Erick Pulgar ilk 11'de maça başlayacak. Pulgar'ın yanında "Berkan & Cicaldau" ikilisi forma giyecek, gole en yakın isim Bafetimbi Gomis olacak. Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Olimpiu Morutan kamp kadrosu dışında bırakıldı; resmi kaynaklardan hiçbir gerekçe bildirilmedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Göztepe'nin iç sahada oynadığı son 4 lig maçının 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Galatasaray'ın son 5 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 17 gol)

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