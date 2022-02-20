Fenerbahçe-Hatayspor maçı canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da

Geçtiğimiz hafta sonu Giresun deplasmanında kazanıp önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren Fenerbahçe, hafta arası ise Konferans Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Slavia Prag'a 3-2 kaybetti. Ferdi Kadıoğlu cezası; İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Min-jae Kim ve Filip Novak sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. TD İsmail Kartal'ın sol bekte kime şans vereceği günün en merak edilen sorusu... Genç Çağtay Kurukalıp ilk kez sarı-lacivertli formayla boy mu gösterecek, yoksa Attila Szalai sola çekilip stoperde "Serdar Aziz & Tisserand" mı izleyeceğiz? Cevabını maç saati alacağız... Bir diğer soru da Arda Güler'in ilk 11 başlayıp başlamayacağı... 2005'li genç yetenek kısa süre alsa da Slavia Prag maçında göze çarpan işler yapmıştı. Miguel Crespo'nun yanındaki 2 formadan biri onun mu olur, yoksa Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş mı oynar? Bu sorunun da cevabını maç saati alacağız... Hücum hattında Dimitris Pelkas bir kanatta, Bright Osayi-Samuel diğer kanatta oynayacak. Merkezde de Enner Valencia olacak.



Galatasaray'ı 4-2 yendikten sonra Alanya deplasmanında 6 yiyen Hatayspor, Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra Kayseri deplasmanında 4-3 mağlup olmuştu. İnişli çıkışlı grafikleri geçtiğimiz hafta da devam etti ve bu kez, Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başardılar. Uzun süredir sakat olan Burak Çamoğlu dışında, kaptan Mame Diouf'un da İstanbul kafilesinde yer almadığı söyleniyor. Bu sezon 13 gol katkısı (10 gol - 3 asist) yapan Senegalli forvet antrenmanda sakatlandı ve takımla birlikte deplasman yolculuğuna çıkmadı... Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Falette'in durumu maç saati netleşecek, Fatih Kurucuk cezalı. Burak Öksüz'ün stoper partneri Isaac Sackey olacak, yine bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Göztepe maçında gol pası veren Yassine Benzia ilk 11'de maça başlayacak. TD Ömer Erdoğan'ın Ruben Ribeiro'nun yanında, orta alanda Mehdi Boudjemaa'yı kullanması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



- Fenerbahçe iç sahada oynadığı son 5 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildi. (4 mağlubiyet)

- Hatayspor'un deplasmanda oynadığı son 3 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti. (3 maç - 17 gol)

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