Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son 6 lig maçını kazanan, son 10 lig maçından 9 galibiyet çıkaran Fenerbahçe; aynı süreçte Konyaspor'un yaşadığı puan kayıpları sonrası ikinci sıraya yerleşti. 11 puan gerisinde oldukları Trabzonspor'un 35. hafta maçını oynamadan şampiyonluğunu ilan etmemesi için Gaziantep FK karşısında kazanmak zorundalar ancak sarı-lacivertli ekipte kritik eksikler var; tam 7 kişi Kadıköy'de sahne alamayacak! Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı olma durumları sürüyor. Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai sakat. Min-jae Kim cezalı. Hafta arası yapılan hiçbir antrenmanda takımla çalışmayan Bright Osayi-Samuel'in de oynaması beklenmiyor. TD İsmail Kartal sağ bekte Nazım Sangare'yi tercih edecek. Orta alanda Miha Zajc'ın partneri Luiz Gustavo olacak. Savunmada Kim'in yerine Marcel Tisserand ya da Filip Novak izleyeceğiz. Diğer bölgelerde pek bir değişik olmayacaktır... Hücum merkezinde Serdar Dursun, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi devam eder; Arda Güler kenarda hazır bekler.

Son 11 lig maçında sadece 1 kez kazanabilen, deplasmandaki son 5 lig maçının tamamını kaybeden Gaziantep FK'da ise 3 eksik var. Steven Caulker ve Torgeir Börven sakat; Recep Niyaz cezalı. TD Erol Bulut ile, Alin Tosca ve Papy Djilobodji arasında iplerin gerildiği haberleri yerel medyada ses bulmuştu. Kulüp yönetimi bu durumu yalanladı fakat Bulut'un nasıl bir tavır takınacağı, ilk 11'de bu isimlere yer verip vermeyeceği maç saati netleşecek. Galibiyetsiz geçilen (2 puan) son 4 maçın tamamında Muhammet Demir ilk forvet tercihiydi. Bu maçta da bu durum değişmeyecektir. Hücum partneri büyük ihtimalle Joao Figueiredo olacaktır. Son oynadıkları Göztepe maçını sakatlanıp yarıda bırakan (kaptan) Günay Güvenç hakkında olumsuz bir bilgilendirme yapılmadı. Yine de kalede 2000 doğumlu Burak Bozan'ı görürsek şaşırmayalım...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe son 4 maçının tamamını gol yemeden kazandı! (4 maç - 14 gol)

- Gaziantep FK'nın deplasmanda oynadığı son 4 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %60'lık kesim son haftalarından formda takımı Fenerbahçe'den, eksikleri olmasına rağmen 3 puan bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.