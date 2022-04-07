Eintracht Frankfurt - Barcelona maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grubunu lider bitiren Eintracht Frankfurt, Son 16 turunda Real Betis'i kupa dışına itmişti. Almanya Bundesliga'da oynadıkları son 4 maçı kaybetmediler ancak 28 hafta sonunda 39 puanla 9. sırada yer alıyorlar... Sol bek Christopher Lenz ve alternatif kaleci Diant Ramaj sakat, "10 numara" Daichi Kamada hazır durumda. Fenerbahçe'ye karşı hem içerde hem de dışarda 1-1'lik skorlar elde eden Alman ekipte Filip Kostic ön planda olan isim. Sol kanadı emanet ettikleri Sırp oyuncu servisleriyle (32 maç - 12 asist) dikkat çekiyor. TD Oliver Glasner'in Kamada'nın yanında Jesper Lindstrom'u oynatması, en ileride Rafael Santos Borre'yi oynatması bekleniyor. PSG geçmişi olan ve Alman Milli Takımı'nda da forma giyen, 2017'de Barcelona'dan 6 yiyen Kevin Trapp zorlu bir sınav verecek.



La Liga'da üst üste 6 maç kazanan, Napoli sonrası Galatasaray'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Barcelona çok formda! Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti ve Sergino Dest sakatlıkları; Dani Alves ise liste dışı olduğu için Almanya kafilesinde yer almadı. Sağ bekte Ronald Araujo'yu, stoperde "Gerard Pique & Eric Garcia" ikilisini izleyeceğiz. Bir kanatta Ousmane Dembele, diğerinde Ferran Torres olacak. Hücum merkezinde Pierre-Emerick Aubameyang forma giyecek. İspanyol kaynaklar Memphis Depay ile Adama Traore'nin yedek kalacağını yazıyor... TD Xavi Hernandez; "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çabalayacağız. Formdayız ama bambaşka bir hikayeyle de karşılaşabiliriz..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Eintracht Frankfurt evinde oynadığı son 7 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Barcelona'nın deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçı "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 25 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %56'lık kesim formda bir görüntüde olan Katalan devinin Deutsche Bank Park'ta galibiyete ulaşacağını düşünüyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.