Altay - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

33 hafta sonunda 30 puan toplayıp düşme hattında yer alan Altay, Giresunspor'un Fatih Karagümrük'e kaybetmesi sonrası kümede kalma umutlarını devam ettirdi. İzmir'in siyah-beyazlı ekibinde 4 eksik var! Murat Akça ve Marco Paixao kadro dışı; Özgür Özkaya ve Deniz Kadah sakat... TD Sinan Kaloğlu son 2 maçta 5'li savunmayla maça başladı. Adana Demirspor'a karşı deplasmanda Cebrail Karayel ve Kazımcan Karataş kanat beki olarak görev yapmıştı; Başakşehir'i konuk ederken Cebrail değil Tolga Ünlü'yü tercih edildi. Orta alanda sertliği Ceyhun Gülselam ve Andre Poko ile sağlayacaklar. Hücum merkezinde Daouda Bamba olacak, Bamba'yı desteği Martin Rodriguez verecek.

İç sahada üst üste 4 lig maçını firesiz geçen Galatasaray, deplasmanda aynı başarıyı gösteremediği için orta sıralarda kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin deplasman kafilesinde Taylan Antalyalı ve Sofiane Feghouli sakatlıkları; Olimpiu Morutan, Işık Kaan Arslan ve Barış Alper Yılmaz ise TD Domenec Torrent'in kararıyla yer almadı. Yeni Malatyaspor karşısında Erick Pulgar'ı orta saha ve savunma arasında köprü olarak izlemiştik. Taylan'ın sakatlığını da hesaba katarsak aynı görevi devam ettirecek gibi duruyor. Taylan'ın yerine Alexandru Cicaldau ilk 11'de olacak. Kanatlarda Ryan Babel ile Kerem Aktürkoğlu forma giyecek; en ileride Halil Dervişoğlu, Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed arasındaki tercihi maç saati öğreneceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Altay'ın son 4 lig maçında "karşılıklı gol" izledik. (4 maç - 12 gol)

- Galatasaray deplasmanda oynadığı son 11 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi! (7 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %50'lik kesim deplasmandaki kötü grafiğine rağmen sarı-kırmızılı ekibin İzmir'den 3 puanla dönmesini bekliyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.







