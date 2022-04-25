Galatasaray’da seçim ne zaman 2022? Galatasaray’ın olağanüstü seçimli genel kurulu hangi tarihte?

Galatasaray başkanlık seçimine gidiyor! Mahkeme tedbir kararını kaldırdı! Galatasaray’dan resmi açıklama yapıldı. 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray’da yapılan son genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. 10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray’ın 26 Mart’ta yapılan mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı vermişti. Valilik, 26 Mart'da düzenlenen olağan mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle dava açmış ve 10. Asliye Mahkemesi, 30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Mahkeme kararını verdi. Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu nisan ayı sonunda yapılacak.

GALATASARAY’DA SEÇİM NE ZAMAN 2022?

Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu, 30 Nisan’da gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak.

MAHKEME TEDBİR KARARINI KALDIRDI!

10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray’da yapılan son genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu, 30 Nisan’da gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak.

Sarı kırmızılı ekibin mevcut başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi üzerine olağanüstü Seçim kararı alınmıştı.

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Saygıdeğer Galatasaraylılar,

26 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuzdan bugüne kadar geçen süreç içerisinde yönetim kurulumuz Galatasaray demokrasisinin ve değerlerinin gereğini eksiksiz yerine getirmek adına tüm çabayı ve iradeyi göstermiştir.

Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair gelişen hukuki süreçlerde de Divan Kurulumuz, Genel Kurul Divanımız ve Başkan Adaylarımız tüm süreçlere ve kararlara dahil edilerek Galatasaray için örnek bir birliktelik ve şeffaflık sergilenmiştir.

Bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından daha önce verilmiş olan tedbir kararının kaldırılması için Kulübümüz tüm organları ile yoğun bir çaba sarf etmiştir. Kısmen kaldırılan tedbir kararı sonucunda mevcut seçim sürecimiz kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu konuda Kulüp merkezimizde tüm adaylar ve paydaşlarımız ile birlikte bir istişare toplantısı yapılmış ve bu toplantıda kendileri ile tüm bilgiler paylaşılmıştır.

Bu vesile ile 30 Nisan’da yapılacak seçim yarışında yer alan her iki başkan adayımız ve ekiplerine başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu”