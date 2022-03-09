Xavi Galatasaray karşısına çıkaracağı kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'nın maç kadrosu açıklandı.

Barcelona'da Anfu Fati, Nico Gonzalez, Sergio Roberto, Samuel Umtiti, Gavi, Alex Balde, Ez Abde kadroda yer almadı.

Xavi: Galatasaray maçını kazanmalıyız

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin teknik direktörü Xavi Hernandez ve Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadele öncesi basın toplantısında konuşan Xavi şu ifadeleri kullandı: "İyi oynayarak şansımız devam ettirmeli ve Galatasaray maçını kazanmalıyız. Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Bize bir şeyler veren bu oyun modelinde de ısrar etmeliyiz."



"Torrent ile görüştük"



"Domenec Torrent benim yakın dostum. 5 ay önce Katar'a geldi ve orada görüştük. Al Sadd idmanlarını izledi. Çok tecrübeli, harika ve benimle benzer futbol modelini kullanan bir teknik adam."

"Galatasaray bu durumdan kurtulacak"



"Türkiye Ligi onun için farklı ve değişik bir tecrübe. Türkiye'de çok başarılı olacak. Dome'nin bu kalitesi, yeteneği var. Galatasaray'ın ligdeki yeri, kalitesiyle eşit değil. Galatasaray kısa süre içerisinde ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak, bu durumdan kurtulacak"

"Bizim bu turnuvada tecrübemiz yok, Sevilla, bence daha favori"

"Kendimizi UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olarak görmüyoruz. Bizim bu turnuvada tecrübemiz yok. Sevilla, bence daha favori. Biz sadece adaylardan biriyiz ama bunu sahada göstermeliyiz."

"Galatasaray maçında rotasyon yapacağım"



"Galatasaray maçında rotasyon yapacağım. Çünkü yorgun oyuncularım var. Çok oynadılar ve iyi durumda değiller. Orta sahada ve hücumda değişik oyuncular kullanacağız. Daha diri oyuncular antrenmanlarda daha iyi bir görüntü sergilediler."

"Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı"



"Bireysel olarak beni şaşırtan yetenekte oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi... Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz."



Frenkie De Jong: Turun favorisi biziz

Özellikle iç sahada oynadıkları tüm maçları kazanmak istediklerini ifade eden Frenkie de Jong, "Galatasaray iyi bir takım. Ancak turun favorisi biziz. Özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda her zaman kazanmak istiyoruz. Yerimiz Şampiyonlar Ligi ama orada değiliz. Artık Avrupa Ligi'ni kazanmalıyız. Burada da zorlu takımlar var ama hedefimiz bu kupayı kazanmak" diye konuştu.

"Eleştirildiğimde canım acımıyor"

Barcelona'da kendisini rahat hissettiğini dile getiren Frenkie de Jong, "Ben Barcelona'da çok rahatım. Kulüpte kendimi iyi hissediyorum. Eleştirildiğimde de canım acımıyor. İnsanlar her zaman konuşur. İnsanlar artık maçları iyi izlemiyorlar, bu yüzden gazetecilerin sözlerine inanıyorlar. Bence en büyük sorun da bu" ifadelerini kullandı.