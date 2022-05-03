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UEFA Avrupa LigiUEFA'dan Galatasaray'a ceza! Hem kapatma hem para...
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UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Hem kapatma hem para...

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan maçta sarı kırmızılı taraftarların sahaya yabancı madde atması sebebiyle UEFA temsilcimize 26 bin 250 euro para cezası ve tribün kapatma cezası verdi.

03.05.2022 - 14:48 |
UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Hem kapatma hem para...

Galatasaray ile Barcelona arasında 17 Mart’ta Nef Stadyumu’ndan oynanan maç nedeniyle UEFA’dan Galatasaray’a tribün kapatma ve para cezası geldi. UEFA Disiplin Kurulu, meşale yakılması ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle sarı-kırmızılılara ceza kesti.

Cim Bom’a tribün kapatma cezası verildi. Bu kısmi seyircisiz oynama durumunun iki yıllık bir deneme süresine tabi olacağı duyuruldu. Kulübe ayrıca toplamda 26 bin 250 euro para cezası da kesildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, ilk maçta Barcelona ile Nou Camp’ta golsüz berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar İstanbul’daki rövanşta rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya etmişti.

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