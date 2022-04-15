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UEFA Avrupa LigiCengiz'li Marsilya ilk maçı da kazanmıştı dün de PAOK'a karşı yine kazandı
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Cengiz'li Marsilya ilk maçı da kazanmıştı dün de PAOK'a karşı yine kazandı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Marsilya, Yunan temsilcisi PAOK'u 1-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

15.04.2022 - 07:51 |
Cengiz'li Marsilya ilk maçı da kazanmıştı dün de PAOK'a karşı yine kazandı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Marsilya, deplasmanda PAOK ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı sahasında 2-1 kazanan Marsilya, rövanş maçında da PAOK'u 1-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 34. dakikada Dimitri Payet kaydetti.

Marsilya'da maça yedek başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder 72. dakikada Cedric Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Alınan bu sonucun ardından Marsilya UEFA Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

Cengizli Marsilya ilk maçı da kazanmıştı dün de PAOKa karşı yine kazandı

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