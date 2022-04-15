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UEFA Avrupa LigiBraga 9 kişi kaldı! Rangers evinde uzatmalarla turladı
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Braga 9 kişi kaldı! Rangers evinde uzatmalarla turladı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Rangers, Braga'yı konuk etti. Braga'nın 1-0 kazandığı maçın rövanşında Rangers, 90 dakikayı 2-1 önde kapattı. Uzatmalara giden maçta 3-1 galip gelen Rangers, yarı finale yükseldi.

15.04.2022 - 00:50 |
Braga 9 kişi kaldı! Rangers evinde uzatmalarla turladı

Rangers, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında Braga ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka Ibrox Stadyumu'nda oynandı. Rangers - Braga karşılaşmasının normal süresi ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Uzatmalara giden mücadelede Rangers, Braga'yı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Rangers'ın gollerini Tavernier (2) ve Roofe attı. Braga'da fileleri havalandıran isim Carmo oldu. Öte yandan konuk ekipte Tormena ile Medeiros kırmızı kart gördü.

RANGERS - BRAGA: 3-1

GOLLER: 2' Tavernier, 44' Tavernier (P), 83' Carmo, 101' Roofe

KIRMIZI KARTLAR: 44' Tormena, 105' Medeiros

İLK 11'LER

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Lundstram, Jack, Aribo, Ramsey, Kent, Roofe.

Braga: Matheus, Paulo Oliveira, Carmo, Tormena, Fabiano, André Castro, Al Musrati, André Horta, Gomes, Abel Ruiz, Ricardo Horta.

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