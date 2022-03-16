Barcelona'nın Galatasaray kadrosu belli oldu! 6 eksik var
Yarın NEF Stadı'nda Galatasaray ile son derece kritik bir maça çıkacak olan Barcelona'nın kadrosu belli oldu.
16.03.2022 - 10:18 |
UEFA Avrupa Ligi2nde heyecan son 16 turu rövanş karşılaşmaları ile devam edecek.
Temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalmıştı. Cimbom, 17 Mart Perşembe günü zorlu rakibini sahasında ağırlayacak.
Karşılaşma öncesi Barcelona'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı.
6 İSİM KADRODA YOK
Barcelona'da Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde, Dani Alves ve Ez Abde kadroda yer almadı.
İŞTE KAMP KADROSU: