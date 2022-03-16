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UEFA Avrupa LigiBarcelona'nın Galatasaray kadrosu belli oldu! 6 eksik var
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Barcelona'nın Galatasaray kadrosu belli oldu! 6 eksik var

Yarın NEF Stadı'nda Galatasaray ile son derece kritik bir maça çıkacak olan Barcelona'nın kadrosu belli oldu.

16.03.2022 - 10:18 |
Barcelona'nın Galatasaray kadrosu belli oldu! 6 eksik var

UEFA Avrupa Ligi2nde heyecan son 16 turu rövanş karşılaşmaları ile devam edecek.

Temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalmıştı. Cimbom, 17 Mart Perşembe günü zorlu rakibini sahasında ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi Barcelona'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı.

6 İSİM KADRODA YOK

Barcelona'da Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde, Dani Alves ve Ez Abde kadroda yer almadı.

İŞTE KAMP KADROSU:

Barcelonanın Galatasaray kadrosu belli oldu 6 eksik var


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