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UEFA Avrupa LigiBarcelona maçı öncesi soluğu savcılıkta aldı!
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Barcelona maçı öncesi soluğu savcılıkta aldı!

Galatasaray, Barcelona karşılaşması öncesi bilet satışları hakkında bir bilgilendirme paylaştı.

16.03.2022 - 19:46 |
Barcelona maçı öncesi soluğu savcılıkta aldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde kendi sahasında Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray, maç öncesi biletler hakkında bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, kamuoyundaki ve bazı internet sitelerindeki piyasa fiyatının üstündeki karaborsa bilet satışı iddiaları için savcılığa başvurma kararı alındığı belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Barcelona maç biletleri ile ilgili taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde kamuoyuna yansıyan, internet sitelerinde piyasa fiyatının üstündeki karaborsa bilet satışı iddiaları ile ilgili yönetim kurulumuz, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ivedilikle başvurma kararı almıştır.

Barcelona maçı bilet satış detayları şu şekildedir:

2020 - 2021 Kombine Mayıs 2020 (3 günlük satış adedi) 1.948 (Pandemi sebebiyle haklarını bu sezona kaydırılmıştır.)

Loca - Vip ve Sponsor (Sezon içerisinde) 4.250

Engelli Bileti 260

Basın Tribünü 284

Barcelona Kulübü + UEFA Bilet Adedi 580

6 Maçlık Paket Satış Adedi (5 Mart 2022- 13 Mart 2022) 25.354

Barcelona Maçı Öncelikli Satış Adedi (14 Mart 2022 Pazartesi) 10.112

Barcelona Maçı Öncelikli Genel Satış Adedi (15 Mart 2022 Salı) 9.010

GENEL TOPLAM: 51.798

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Galatasaray Spor Kulübü"

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