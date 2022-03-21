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FutbolTrabzonspor Beşiktaş maçı bilet fiyatları! Beşiktaş Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? VIP, Batı, Doğu, Fırtına, Kale Arkası bilet fiyatları 2022!
HaberlerFutbol Haberleri Trabzonspor Beşiktaş maçı bilet fiyatları! Beşiktaş Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? VIP, Batı, Doğu, Fırtına, Kale Arkası bilet fiyatları 2022!
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Trabzonspor Beşiktaş maçı bilet fiyatları! Beşiktaş Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? VIP, Batı, Doğu, Fırtına, Kale Arkası bilet fiyatları 2022!

“Beşiktaş Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?” ve “Beşiktaş Trabzon maç bileti fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt aranıyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri yarın satışa çıkıyor. İşte Beşiktaş Trabzonspor maç bileti fiyatları ve diğer merak edilenler…

21.03.2022 - 16:59 |
Trabzonspor Beşiktaş maçı bilet fiyatları! Beşiktaş Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? VIP, Batı, Doğu, Fırtına, Kale Arkası bilet fiyatları 2022!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri yarın saat 11.00'den itibaren satışa sunuluyor. İşte Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor Beşiktaş maçı bilet fiyatları…

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK 2022?

Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri yarın saat 11.00'den itibaren satışa sunuluyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇ BİLETİ FİYATLARI

VIP Platinum: 3.250 TL
VIP Gold: 2.500 TL
VIP Silver: 1.750 TL
Batı: 750 TL
Doğu: 650 TL
Fırtına: 450 TL
Kale Arkası: 350 TL

 

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