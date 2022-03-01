TFF kabul etti yeni yayıncı kuruluş belli oldu

Yeni sezondan itibaren başlayacak futboldaki naklen yayınlar için açılan ihalede beklenen rakamlar ortaya çıkmazken, TFF Naklen Yayın İhale Komisyonu’nun kararları, en büyük aday olarak görünen beIN Sports’u (Digiturk) köşeye sıkıştırdı.

Tüm paketleri kapsayan Paket 4 için teklif veren tek firma Digiturk oldu. Tüm yayınlara, 2 milyon 105 milyon liralık bir öneri sunuldu. Ancak ihale komisyonu bunu kabul etmedi. Bundan sonra, paket paket yapılan önerilere geçildi.

İlk olarak 1 A paketi ele alındı. Digiturk, bu paket için 810 milyon lira öneride bulundu. İlk yıl için 238, ikinci yıldan sonra da 210 maçı kapsayacak içeriğin içerisinde 8 derbi maçı bulunuyor. TFF’nin açıklamasında, “Haftanın birinci ve üçüncü müsabakalarını seçim hakkı olması ve buna bağlı olarak yayın hakkı sahibi olacak kuruluşun reklam ve abonelik sayılarının diğer paketlere oranla gelirlerinin daha yüksek olacağı ve müsabaka adet ve ağırlığının daha yüksek olacağı göz önünde bulundurulduğunda Paket 1A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve gerekli çalışmaların yapılmasına” ifadesi kullanıldı.



TFF, birinci sezonda 68, ikinci sezondan itibaren takım sayısı azalacağı için 60 canlı maç yayınını içeren 4 derbili paketin 500 milyon lirayla Digiturk’te kalmasını kabul etti. 7 Mart’a kadar imza atılmasını, aksi durumda bu hakkın 324 milyon lira teklif veren Saran’a geçeceği duyuruldu.

Kısaca 4 sezonda Süper Lig’de 4 hafta arası oynanacak 1C paketi için de Digiturk 140 milyon lira önerdi ve bu rakam kabul edildi. 7 Mart saat 17.00’ye kadar imza atılmazsa bu hak 30 milyon 375 bin lira veren Saran’a geçecek. (Milliyet)





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