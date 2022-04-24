Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'e geri döndü! Tuncay Şanlı...
Sakaryaspor ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
24.04.2022 - 18:39 |
Sakaryaspor, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 1. Lig'e yükseldi.
Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor, Serik Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ömer Bozan ve 66. dakikada Onur Toprak kaydetti. Ev sahibi takımın ten golü 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi.
10 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ
Sakaryaspor, 2011-2012'de veda ettiği Spor Toto 1. Lig'e geri döndü. Türk futbolunun köklü ekibi, 2006-2007 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.
TUNCAY ŞANLI İLE 10 PUAN
Teknik direktör Tuncaay Şanlı yönetiminde 4 maça çıkan Sakarya ekibi, 10 puan topladı.