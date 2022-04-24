Efsane Sakaryaspor geri döndü! Tuncay Şanlı ile şampiyonluk

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta mücadelesinde Serik Belediyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 2-1'lik skorla kazandı ve 1. Lig'e yükseldi.

Sakaryaspor, 4. dakikada Ömer Bozan ve 66. dakikada Onur Toprak ile galibiyete koştu. Serik Belediyespor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi.

TUNCAY ŞANLI İLE ŞAMPİYONLUK

Tuncay Şanlı'nın yönetiminde çıktığı 4. maçında 10. puanlarını alan Sakaryaspor, 81 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Bodrumspor'a 2 hafta kala 10 puan fark atarak Spor Toto 1. Lig vizesi aldı. Serik Belediyespor ise 39 puanda kaldı.

2012'DEN SONRA GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'den 3. Lig'e kadar düşen ve 2017/18'de yükseldiği 2. Lig'de de birçok kez playoff oynamasına karşın bir türlü 1. Lig'e yükselememişti. Sakaryaspor, 2011/12'de düştüğü 1. Lig'e geri dönmeyi bu kez başardı.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sakaryaspor, son olarak 2006/07 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.

Sakaryaspor, gelecek hafta evinde oynayacağı Kahramanmaraşspor maçıyla kutlamaları seyircisiyle birlikte yapacak.