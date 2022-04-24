FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TFF 1.LigEfsane Sakaryaspor geri döndü! Tuncay Şanlı ile şampiyonluk
HaberlerTff 1.Lig Haberleri Efsane Sakaryaspor geri döndü! Tuncay Şanlı ile şampiyonluk
ABONE OL

Efsane Sakaryaspor geri döndü! Tuncay Şanlı ile şampiyonluk

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan ve efsane oyuncuları milli takıma kazandıran Sakaryaspor TFF 1.Lig'e yükseldi.

24.04.2022 - 17:28 |
Efsane Sakaryaspor geri döndü! Tuncay Şanlı ile şampiyonluk

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta mücadelesinde Serik Belediyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 2-1'lik skorla kazandı ve 1. Lig'e yükseldi.

Sakaryaspor, 4. dakikada Ömer Bozan ve 66. dakikada Onur Toprak ile galibiyete koştu. Serik Belediyespor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi.

TUNCAY ŞANLI İLE ŞAMPİYONLUK

Tuncay Şanlı'nın yönetiminde çıktığı 4. maçında 10. puanlarını alan Sakaryaspor, 81 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Bodrumspor'a 2 hafta kala 10 puan fark atarak Spor Toto 1. Lig vizesi aldı. Serik Belediyespor ise 39 puanda kaldı.

2012'DEN SONRA GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'den 3. Lig'e kadar düşen ve 2017/18'de yükseldiği 2. Lig'de de birçok kez playoff oynamasına karşın bir türlü 1. Lig'e yükselememişti. Sakaryaspor, 2011/12'de düştüğü 1. Lig'e geri dönmeyi bu kez başardı.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sakaryaspor, son olarak 2006/07 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.

Sakaryaspor, gelecek hafta evinde oynayacağı Kahramanmaraşspor maçıyla kutlamaları seyircisiyle birlikte yapacak.

SON DAKİKA
  1. Altay-Galatasaray
    Altay-Galatasaray
  2. Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'e geri döndü! Tuncay Şanlı...
    Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'e geri döndü! Tuncay Şanlı...
  3. Yıllık 3,5 milyon euro alıyor! İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti
    Yıllık 3,5 milyon euro alıyor! İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti
  4. Efsane Sakaryaspor geri döndü! Tuncay Şanlı ile şampiyonluk
    Efsane Sakaryaspor geri döndü! Tuncay Şanlı ile şampiyonluk
  5. Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi! Berisha'nın yerine 'Mini Batshuayi'
    Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi! Berisha'nın yerine 'Mini Batshuayi'
  6. Efsane kaleci açıkladı! Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig'e gidecek
    Efsane kaleci açıkladı! Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig'e gidecek
  7. Canlı yayında Ali Koç'a gönderme! Aziz Yıldırım'ın işini bitirdiği yıldızları açıkladı
    Canlı yayında Ali Koç'a gönderme! Aziz Yıldırım'ın işini bitirdiği yıldızları açıkladı
  8. Ozan Tufan'ı şok eden transfer raporu! 'Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın'
    Ozan Tufan'ı şok eden transfer raporu! 'Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın'
  9. Transfer edilirken 'nereden çıktı bu' deniyordu! Mesut'un yarısı kadar almıyor ama kral oldu
    Transfer edilirken 'nereden çıktı bu' deniyordu! Mesut'un yarısı kadar almıyor ama kral oldu
  10. Çebi ve İsmael işi bitirdi! Halil Dervişoğlu derken Fatih Terim'in 'oğlum' dediği yıldızı alıyorlar!
    Çebi ve İsmael işi bitirdi! Halil Dervişoğlu derken Fatih Terim'in 'oğlum' dediği yıldızı alıyorlar!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay-Galatasaray

Altay-Galatasaray

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'e geri döndü! Tuncay Şanlı...

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'e geri döndü! Tuncay Şanlı...

Yıllık 3,5 milyon euro alıyor! İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

Yıllık 3,5 milyon euro alıyor! İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

Efsane Sakaryaspor geri döndü! Tuncay Şanlı ile şampiyonluk

Efsane Sakaryaspor geri döndü! Tuncay Şanlı ile şampiyonluk

Sıradaki Haber