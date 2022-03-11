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Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul’da kaza yaptı

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Adil Gevrek hafif yaralanırken, oğlu Yusuf Gevrek kazayı yara alamdan atlattı.

11.03.2022 - 20:41 | | Ali Çağlar TIMBEK/İSTANBUL, (DHA)
Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul’da kaza yaptı

Kaza, saat 14.45'te Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey istikameti, Başakşehir katılımını 2 kilometre geçtikten sonra meydana geldi. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in kullandığı 34 GLH 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Adil Gevrek boynundan hafif yaralanırken, oğlu Yusuf Gevrek ise kazayı yara alamdan atlattı. Bildirilmesi üzerine olay yerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şehit Şakir Koç Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Adil Gevrek, ilk müdahalesinin ardından Atakent'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu hasar alan otomobil otoparka çekildi.

Bu arada, Adil Gevrek hakkında, 'aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak' kuralını ihlal ettiği yönünde tutanak tutuldu.

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