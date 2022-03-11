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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek trafik kazası geçirdi!

Süper Ligin 29.haftasında Altay deplasmanına gidecek olan Yeni Malatyaspor'un Başkanı Adil Gevrek İstanbul'da trafik kazası geçirdi.

11.03.2022 - 16:26 |
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek trafik kazası geçirdi!

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Yeni Malatyaspor konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul’da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.

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