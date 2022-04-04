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Ve beklenen oldu! Zorbay Küçük sezonu kapattı

Dün Trabzonspor - Beşiktaş maçında gösterdiği yönetimle sınıfta kalan tecrübeli hakem Zorbay Küçük'ün sezonu kapattığı öğrenildi.

04.04.2022 - 08:48 |
Ve beklenen oldu! Zorbay Küçük sezonu kapattı

Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki skandal kararı nedeniyle spor kamuoyu ve hakem yorumcularının tepkisi alan FIFA kokartlı Zorbay Küçük sezonu kapattı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Dev mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken maçın hakemi Zorbay Küçük'ün kararları tartışmalara neden oldu.

Trabzon’da oynanan mücadelenin ikinci yarısında Hüseyin Türkmen’in Uğurcan Çakır’a verdiği geri pas sonrası düdük çalmasına rağmen atışı yanlış yerden kullandıran Zorbay Küçük, MHK’nın da tepkisini aldı.

KURALI YANLIŞ UYGULAYINCA…

Fanatik'in haberine göre; mücadele sonrası kurala uymadığı hakem yorumcuları tarafından dile getirilen ve başka Beşiktaşlılar olmak üzere futbolseverlerin tepkisini alan FIFA kokartlı genç hakemin kızağa çekileceği öğrenildi.

GÜNDOĞDU KÜPLERE BİNDİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, skandal hata sonrası adeta küplere bindiği ve yakın çevresiyle gece geç saatlerde yaptığı görüşmelerde de bu rahatsızlığını dile getirdiği ileri sürülüyor. MHK’nın bugün ve yarın kulüplerden gelecek olası itirazı bekleyeceği, itiraz dilekçesi gelmese daha Zorbay Küçük’ü sezonun geri kalan kısmında görevlendirmeyeceği ifade ediliyor.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞILMIŞTI

Bu sezon MHK’nın gözde isimlerinden olan Küçük, daha önce de futbolcularla saha içinde yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirilerin odak noktasına oturmuş ancak MHK tarafından düzenli olarak görevlendirilmeye devam etmişti.

Ve beklenen oldu Zorbay Küçük sezonu kapattı

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