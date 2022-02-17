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Süper LigSüper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! 2 hakeme görev verilmedi
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Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! 2 hakeme görev verilmedi

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Geçen hafta oynanan ve tartışmalara neden olan Adana Demirspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan ve Trabzonspor - Konyaspor maçının hakemi Mete Kalkavan'a görev verilmedi.

17.02.2022 - 15:10 |
Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! 2 hakeme görev verilmedi

Süper Lig'de heyecan 26 hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde bu hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atama sonrasında geçtiğimiz hafta oynanan ve tartışılan Adana Demirspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan'a görev verilmedi. Ayrıca geçtiğimiz haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor - Konyaspor maçını yöneten Mete Kalkavan da görev alamayan isimler arasında yer aldı.

İşte Süper Lig'de 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler:

18 Şubat Cuma
20.00 Konyaspor - Kasımpaşa (Ümit Öztürk)

20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (Suat Arslanboğa)

19 Şubat Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor (Atilla Karaoğlan)

16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor (Ali Palabıyık)

19.00 Beşiktaş - Altay (Volkan Bayarslan)

20 Şubat Pazar
13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor (Kadir Sağlam)

16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor (Mert Güzenge)

16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor (Halil Umut Meler)

19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor (Yasin Kol)

21 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Galatasaray (Arda Kardeşler)

Süper Ligde 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı 2 hakeme görev verilmedi

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