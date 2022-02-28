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TrabzonsporVe Nwakaeme'de mutlu son! İşte maaşı
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Ve Nwakaeme'de mutlu son! İşte maaşı

Trabzonspor'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme ile 3 yıllık kontrat yapılıyor...

28.02.2022 - 11:19 |
Ve Nwakaeme'de mutlu son! İşte maaşı

Sezon başında olduğu gibi son haftalarda da şampiyonluk modunu açan Nwakaeme, Trabzonspor 'la sözleşmesini uzatıyor... Uzun süredir Nijeryalı yıldızla görüşme halinde olan yönetim, işi artık imza noktasına getirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat 32 yaşındaki oyuncuyla görüştüğü ve tüm pürüzlerin çözüldüğü öğrenildi. Konyaspor, Alanyaspor ve Kayseri maçlarının hepsinde skora etki eden Nwakaeme, gösterdiği performansla imza sürecini hızlandırdı.

SON 3 MAÇTA 5 GOL KATKISI

Konya mücadelesinde Edin Visca'ya jeneriklik bir asist yapan, Alanya deplasmanında 2 gol atan Anthony Nwakaeme, son Kayseri mücadelesinde uzatmalardaki penaltıyı gole çevirip zaferi getirdi; Djaniny'nin golünde de asistin sahibiydi. Bu sezon 21 lig maçında 9 gol, 9 asistlik muazzam bir istatistiğe ulaşan 'Sihirbaz', 3 yıl daha Bordo-Mavili formayı terletecek, şovuna devam edecek.

TAVAN ÜCRETİ ALACAK

1.5 milyon Euro'luk garanti maaşına, imza parası ve bonusların ekleneceği Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'daki tavan ücreti alacak. 2+1 senelik mukavele yapılacak olan Nwakaeme için kısa sürede imza töreni düzenlenmesi planlanıyor. Arap Yarımadası'ndan ciddi teklifler almasına rağmen adım adım şampiyonluğa gittiği Trabzonspor'da devam edip, Devler Ligi'nde oynamak isteyen tecrübeli oyuncudan gelecek müjdeli haber için taraftarlar da geri sayımda.

KARİYER REKORUNA KOŞUYOR

2018'in yazında 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Nwakaeme, o sezon çıktığı 27 lig maçında 10 gol, 10 asistlik performans göstermişti. 2019-2020'de 11 kez fileleri havalandırıp, 8 gol pası veren Nijeryalı yıldız, geçen lig sezonunu 7 gol, 6 asistle tamamladı. Nwakaeme, bu yıl ise 21 lig mücadelesinde 9 gol, 9 asiste ulaştı. 'Sihirbaz' lakaplı yıldız, kalan 11 haftalık periyotta 1 gol, 1 asist daha yaparsa Trabzonspor'daki kariyer rekorunu tekrarlayacak. Nwakaeme'nin hedefi; 10 gol, 10 asist barajının çok daha üstüne çıkmak.

(Fanatik)

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