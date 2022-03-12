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Trabzonspor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında, Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

12.03.2022 - 18:08 |
Trabzonspor - Göztepe

MAÇTAN DAKİKALAR

37'GOL! Abdülkadir skoru 2-1 yapan golü kaydetti.Gol - Abdülkadir Ömür

34'GOL! Nwakaeme, Trabzonspor'a 1-1'lik eşitliği getiren golü kaydetti. Sağ çaprazdan topu alan Cornelius, topu ceza sahası içindeki Nwakaeme'ye gönderdi. Onun düzgün vuruşunda topu kalecinin solundan ağlarla buluştu.Gol - Anthony Nwakaeme

33'Göztepe'de de Aytaç sarı kart gördü.Sarı Kart - Aytac Kara

33'Gole itiraz eden Uğurcan sarı kart gördü.Sarı Kart - Ugurcan Cakir

31'GOL! Halil, Göztepe'yi 1-0 geçirdi.Gol - Halil Akbunar

24'Visca'nın araya pasında savunma arkasına sarkan Nwakaeme, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi.

22'Aytaç Kara ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

21'Nwakaeme'nin şık pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Cornelius, kaleyi düşündü ancak top, İrfan Can'da kaldı.

20'Sağ kanattan son çizgiye inan Visca, içeri ortaladı. İrfan Can'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

14'Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme, sol çaprazdan kaleyi yokladı. Top üstten dışarı çıktı.

13'Kerim Alıcı sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Top doğrudan Uğurcan'ın kucağına gitti.

10'Halil'in pasında savunma arkasına sarkan Di Santo'nun ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top, kaleci Uğurcan'da kaldı.

9'Bruno Peres sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topa kimse dokunamadı.

6'Nwakaeme ile paslaşarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Abdülkadir, dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can'ı geçemedi.

3'Karşılaşmaya her iki takım da orta sahada karşılıklı top kayıplarıyla başladı.

İLK 11'LER!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Di Santo

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Trabzonspor - GöztepeTrabzonspor - Göztepe
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