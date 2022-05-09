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TFF'den Trabzonspor - Altay açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta programını açıklarken, Trabzonspor-Altay müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını duyurdu.

09.05.2022 - 23:03 | | İHA
TFF'den Trabzonspor - Altay açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak müsabakaların programını açıkladı. Buna göre 15 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Altay maçının da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı duyuruldu. Öte yandan bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı’nda kupa töreni düzenleyecek.
Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta programı şu şekilde:

14 Mayıs Cumartesi
19.00 Kayserispor - Yeni Malatyaspor

15 Mayıs Pazar
16.00 Göztepe - Beşiktaş
16.00 Trabzonspor - Altay
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir
19.00 Konyaspor - Hatayspor
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

16 Mayıs Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor

TFFden Trabzonspor - Altay açıklaması

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