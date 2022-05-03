Dün UEFA açıkladı bugün Trabzonspor'un yüzü güldü

UEFA, dün herkesin merakla beklediği resmi açıklamayı yaptı. Rus kulüpleri, 2022-23 sezonu için UEFA’nın tüm turnuvalarından men edildi. UEFA’nın sıralamasında Türkiye şu anda 13. sırada yer alıyor.

Men kararıyla beraber Rus kulüpleri devreden çıkınca bordo-mavililer Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım için yalnızca play-off turu oynayacak. Süper Lig’de 2. sırayı alacak takım için değişen bir durum olmadı. Ligde ikinci sırayı bitirecek takım Devler Ligi’ne 2. ön eleme turundan başlayacak.



Ziraat Türkiye Kupası’nı şampiyon tamamlayacak kulübümüz de Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme turu yerine play-off etabında olacak. Süper Lig’de 3. ve 4. olacak takımlar UEFA Konferans Ligi’ne katılacak. Her iki temsilcimiz de Konferans Ligi’nde 2. ön eleme turundan başlayacak. Rus kulüplerinin men edilmesi bu konuda bir değişikliğe neden olmadı. Sadece lig şampiyonu Trabzonspor, Türkiye Kupası’nı da alırsa lig 3’sü Avrupa Ligi’ne lig 5.’si de kendisine doğan hak ile UEFA Konferans Ligi’ne gidecek.



İlk maç 16-17 Ağustos’ta

Bordo-mavili takım, Şampiyonlar Ligi’ne play-off aşamasından katılacağı için ilk maçını 16-17 Ağustos 2022 tarihinde oynayacak, rövanş karşılaşmaları da 23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak.

Temsilcimizin play-off etabındaki rakibi ise 1 Ağustos 2022 tarihindeki kura çekiminde belli olacak. Rus kulüpleri men edilmeseydi Trabzonspor 3. ön eleme turundan yani 2-3 Ağustos 2022 tarihinde Devler Ligi’ne başlayacaktı.



2028 ve 2032 adaylığına veto

Avrupa Futbol Şampiyonası konusunda da Rusya’ya bir ağır yaptırım daha geldi. UEFA, Rusya’nın yaptığı EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığını açıkladı. Türkiye’nin EURO 2028 için adaylığı bulunuyordu. Böylece 2028 için Rusya adaylar arasında bulunamayacak ve Türkiye’ye rakip olamayacak.







