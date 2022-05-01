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TrabzonsporBordo-mavili bayrak İstanbul Boğazı'nda
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Bordo-mavili bayrak İstanbul Boğazı'nda

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne asıldı.

01.05.2022 - 17:30 |
Bordo-mavili bayrak İstanbul Boğazı'nda

Bordo-mavili bayrak İstanbul Boğazı'nda.Spor Toto Süper Lig'in 35inci haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da kutlamalar gece boyunca devam etti. Gece saatlerinde kulübün renkleriyle ışıklandırılan İstanbul Boğazını bugün de bordo-mavi renkli bayrak süsledi.

 

 

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