Bordo-mavili bayrak İstanbul Boğazı'nda
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne asıldı.
01.05.2022 - 17:30 |
Bordo-mavili bayrak İstanbul Boğazı'nda.Spor Toto Süper Lig'in 35inci haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da kutlamalar gece boyunca devam etti. Gece saatlerinde kulübün renkleriyle ışıklandırılan İstanbul Boğazını bugün de bordo-mavi renkli bayrak süsledi.