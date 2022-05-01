Bordo-mavili bayrak İstanbul Boğazı'nda.Spor Toto Süper Lig'in 35inci haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da kutlamalar gece boyunca devam etti. Gece saatlerinde kulübün renkleriyle ışıklandırılan İstanbul Boğazını bugün de bordo-mavi renkli bayrak süsledi.