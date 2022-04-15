Trabzonspor - Karagümrük
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'Karagümrük'te Luckassen sarı kart gördü.Sarı Kart - Derrick Luckassen
45'45+3' GOL! Biglia sol çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Biglia'nın şık vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Lucas Biglia
45'Pozisyonu izleyen hakem ceza sahası çizgisi üzerinden Fatih Karagümrük lehine serbest vuruş kullanılmasına karar verdi.
45'Levent, ceza sahasının içinde Yusuf'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.
45'+3! İlk yarının sonunda en az 3 dakikada daha oynanacak.
43'Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında karambol oluştu. Oluşan karambolde Vişca'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
37'Sol kanattan hızlı bir şekilde son çizgiye inen Djaniny içeri yerden ortaladı. Öd direkte topa sahip olan Burak, tehlikeyi uzaklaştırdı.
36'Biraschi, Djaniny'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Davide Biraschi
34'Bakasetas'ın pasında ceza sahasının solunda buluşan Hamsik vuruşunu yaptı. Hamsik'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
31'Pesic sağ çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı top, Uğurcan'da kaldı.
25'Bistrovic'in ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta Vitor Hugo'ya çarpan top kornere çıktı.
22'Sol kanattan Dorukhan'ın pasıyla son çizgiye inen Yusuf Erdoğan ortasını yaptı ancak top doğrudan auta gitti.
18'Sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Hamsik'in sert şutunda Viviano son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
16'Visca'ya faul yapan Pesic sarı kart gördü.Sarı Kart - Aleksandar Pesic
14'Trabzonspor seri paslaşmalarla oyunu Fatih Karagümrük yarı sahasına taşımaya çalışıyor.
10'Visca sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Karagümrük savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
6'Hüseyin oyuna devam edemedi ve yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.Hüseyin Türkmen - Yusuf Erdogan
3'Hüseyin Türkmen bir anda kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri Hüseyin için oyun alanında.
2'Bruno Peres sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.
İLK 11'LER!
TARBZONSPOR: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Vişça, Djaniny, Cornelius.
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Luckassen, Burak, Balkovec, Biglia, Emre, Jimmy Durmaz, Levent, Pesic, Karamoh.