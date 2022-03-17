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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

17.03.2022 - 13:03 | | İSTANBUL, (DHA)
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi) VOLKAN BAYARSLAN

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat) KADİR SAĞLAM

19 MART CUMARTESİ:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Yeni Malatya) ALİ ŞANSALAN

16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel) ZORBAY KÜÇÜK

16.00 Adana Demirspor- M edipol Başakşehir (Yeni Adana) YAŞAR KEMAL UĞURLU

19.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor (Vodafone Park) YASİN KOL

20 MART PAZAR:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor (Antalya) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

13.30 Demir Grup Sivasspor - Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN

16.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Kalyon) ARDA KARDEŞLER

19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER

Süper Ligde 30. haftanın hakemleri açıklandı

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