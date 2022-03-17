Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi) VOLKAN BAYARSLAN
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat) KADİR SAĞLAM
19 MART CUMARTESİ:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Yeni Malatya) ALİ ŞANSALAN
16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel) ZORBAY KÜÇÜK
16.00 Adana Demirspor- M edipol Başakşehir (Yeni Adana) YAŞAR KEMAL UĞURLU
19.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor (Vodafone Park) YASİN KOL
20 MART PAZAR:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor (Antalya) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
13.30 Demir Grup Sivasspor - Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN
16.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Kalyon) ARDA KARDEŞLER
19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER