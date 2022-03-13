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Kayserispor 2-0 öne geçti Konyaspor geriden gelip maçı kazandı

Süper Lig'in 29.hafta maçında Konyaspor 2-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 yendi.

13.03.2022 - 16:11 |
Kayserispor 2-0 öne geçti Konyaspor geriden gelip maçı kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmayı başardı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Guilherme, 52 ve 61. dakikalarda Sokol Cikalleshi kaydetti.

Mücadelede Kayserispor'un golleri ise 7. dakikada Abdulkadir Parmak ve 14. dakikada Mario Gavranovic'ten geldi.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 55'e yükseltti. Kayserispor ise üst üste üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılarak 38 puanda kaldı.

Öte yandan Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kayserispor Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

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