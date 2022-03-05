Göztepe - Kasımpaşa maçında ortalık yıkıldı! Yeni transfer Süper Lig'i salladı, inanılmaz performans
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele gol yağmuruna sahne oldu. Kritik müsabakaya Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcu damga vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Göztepe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu müsabaka Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynandı. Heyecan dolu karşılaşmaya İstanbul ekibinin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı genç oyuncu damga vurdu. İşte haberin detayları...
Perdeyi Muleka açtı
Heyecan dolu müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk takım Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibinde Hajradinovic'in 6'ncı dakikada ceza sahası içine gönderdiği ara pasta Jackson Muleka düzgün bir vuruş yaptı. Kongolu golcü takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Di Santo hemen cevap verdi
Kritik mücadelede dakikalar 7'yi gösterdiğinde Göztepe hemen cevap verdi. Ndiaye'den karambolde seken topu önünde bulan Di Santo skora dengeyi getirdi: 1-1.
Muleka duble yaptı
Müsabakada dakikalar 48'i gösterdiğinde Kasımpaşa'da bir kez daha Jackson Muleka fileleri havalandırdı. Eren'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan 22 yaşındaki santrafor, İrfan Can Eğribayat'ı geçtikten sonra topu boş kaleye yuvarladı.
Muleka ofsayta takıldı
Heyecan dolu karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterdiğinde Kasımpaşa'da Jackson Muleka bir kez daha rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Eysseric'in pozisyonda ofsaytta olduğu tespit edilince ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı.
Muleka attırdı, gol iptal
Kritik müsabakada dakikalar 71'i gösterdiğinde Kasımpaşa'nın yeni transfer ettiği Jackson Muleka bu kez kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Umut Bozok'u topla buluşturdu. Umut Bozok boş pozisyonda fileleri havalandırdı. Gol öncesinde Muleka'nın elle oynadığı gerekçesiyle ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı. Jackson Muleka sarı kart gördü.
Bu kez asist yaptı
Müsabakada dakikalar 79'u gösterdiğinde Kasımpaşa farkı ikiye yükseltti. Muleka'nın pasında kaleciye karşı karşıya kalan Umut Bozok, skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.
Ndiaye farkı 1'e indirdi
Kritik mücadelede dakikalar 81'i gösterdiğinde Göztepe'de Cherif Ndiaye sahneye çıktı. Halil'in pasında yere düşerken vuruş yapan tecrübeli golcü skoru 3-2 yaptı.
Süper Lig'e çabuk alıştı
Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde Standard Liege'den kiraladığı Jackson Muleka, Süper Lig'e çabuk alıştı. 22 yaşındaki santrafor, Türkiye'de forma giydiği 4 maçta 4 gol ve 2 asist üretme başarısı gösterdi.