Göztepe - Kasımpaşa maçında ortalık yıkıldı! Yeni transfer Süper Lig'i salladı, inanılmaz performans

Göztepe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu müsabaka Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynandı. Heyecan dolu karşılaşmaya İstanbul ekibinin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı genç oyuncu damga vurdu. İşte haberin detayları...

Perdeyi Muleka açtı

Heyecan dolu müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk takım Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibinde Hajradinovic'in 6'ncı dakikada ceza sahası içine gönderdiği ara pasta Jackson Muleka düzgün bir vuruş yaptı. Kongolu golcü takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Di Santo hemen cevap verdi

Kritik mücadelede dakikalar 7'yi gösterdiğinde Göztepe hemen cevap verdi. Ndiaye'den karambolde seken topu önünde bulan Di Santo skora dengeyi getirdi: 1-1.

Muleka duble yaptı

Müsabakada dakikalar 48'i gösterdiğinde Kasımpaşa'da bir kez daha Jackson Muleka fileleri havalandırdı. Eren'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan 22 yaşındaki santrafor, İrfan Can Eğribayat'ı geçtikten sonra topu boş kaleye yuvarladı.

Muleka ofsayta takıldı

Heyecan dolu karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterdiğinde Kasımpaşa'da Jackson Muleka bir kez daha rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Eysseric'in pozisyonda ofsaytta olduğu tespit edilince ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı.

Muleka attırdı, gol iptal

Kritik müsabakada dakikalar 71'i gösterdiğinde Kasımpaşa'nın yeni transfer ettiği Jackson Muleka bu kez kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Umut Bozok'u topla buluşturdu. Umut Bozok boş pozisyonda fileleri havalandırdı. Gol öncesinde Muleka'nın elle oynadığı gerekçesiyle ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı. Jackson Muleka sarı kart gördü.

Bu kez asist yaptı

Müsabakada dakikalar 79'u gösterdiğinde Kasımpaşa farkı ikiye yükseltti. Muleka'nın pasında kaleciye karşı karşıya kalan Umut Bozok, skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

Ndiaye farkı 1'e indirdi

Kritik mücadelede dakikalar 81'i gösterdiğinde Göztepe'de Cherif Ndiaye sahneye çıktı. Halil'in pasında yere düşerken vuruş yapan tecrübeli golcü skoru 3-2 yaptı.

Süper Lig'e çabuk alıştı

Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde Standard Liege'den kiraladığı Jackson Muleka, Süper Lig'e çabuk alıştı. 22 yaşındaki santrafor, Türkiye'de forma giydiği 4 maçta 4 gol ve 2 asist üretme başarısı gösterdi.