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GöztepeÖzür diledi ama... İrfan Can Eğribayat kadro dışı!
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Özür diledi ama... İrfan Can Eğribayat kadro dışı!

Alanyaspor maçından sonra taraftarlarla ağız dalaşına giren ve tansiyonun yükselmesine neden olan yetenekli kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı.

22.03.2022 - 20:28 |
Özür diledi ama... İrfan Can Eğribayat kadro dışı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz davranışları nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.

İrfan Can, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelenin ardından Göztepe taraftarlarıyla tartışmıştı.

Göztepe'nin açıklaması:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz İrfan Can Eğribayat, A. Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan İrfan Can Eğribayat, kadro dışı kalmasından hemen önce bir paylaşım yaparak özür diledi.

Genç kalecinin paylaşımı şu şekilde:

"2020-21 sezonu itibariyle formasını terlettiğim Göztepe Spor Kulübü ile çıktığım son maç olan Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan hadiselere açıklık getirmek istiyorum. Kamuoyunun da bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti. Bu olayın ardından haliyle en hassas noktamız kızımız olmuştur. Kızımızı kaybettikten üç maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında, aynı sorunları yaşadım. Tüm taraftarlar toplu bir şekilde bana tepki gösterdiler. O maçta ise profesyonelliğimi koruyup maç süresince ve sonrası elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu üzücü olayların yaşandığı Alanyaspor karşılaşmasında maç boyu devam eden tepkiler, vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp, argo kelimeler kullanan insanlar oldu. Maç bitene kadar sükûnetimi korumaya gayret ettim, sakince soyunma odasına giderken ağır ithamlarla karşılaştım, bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım. Yaşadığım olaylardan dolayı öncelikle her koşulda yanımda olan desteğini hep hissettiren sayın başkanımız Mehmet Sepil'den, kulüp yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımdan, Göztepe ve Türk Futbol Camiasından özür dilerim..."

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