Göztepe'de Mehmet Sepil'den sonra Murat Yazıcı dönemi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi.

Murat Yazıcı kimdir?



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1974–1989 yılları arasında Shell, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Exxon’da çalışmış; ardından 1989 yılında, bugün Yazıcı Avukatlık Ortaklığı olarak faaliyet gösteren Yazıcı Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

1989'da Yazıcı Hukuk Bürosu’nu kuran Murat Yazıcı, kırk seneyi aşkın süredir petrol, doğalgaz ve enerji konularında çalışmaktadır. Çeşitli endüstrilerde şirketler hukuku, uluslararası tahkim, finansal işlemler ve özelleştirme konularında da hizmet vermektedir. Birçok ülkede gerçekleştirilen ticari işlem ve müzakerelerde müvekkilerini temsil etmiştir.

Murat Yazıcı, dönem dönem Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Türk Hukuk Sistemine Giriş dersleri vermiştir. Ayrıca Milano’da Universita Cattolica Del Sacro Cuore’de petrol hukuku üzerine yüksek lisans seminerleri de vermektedir.



Murat Yazıcı Petrol Platformu Derneği’nin (PETFORM) kurucu başkanı olmuştur, halen de danışmanlığını yapmaktadır. Uluslararası Petrol Müzakerecileri Derneği, Uluslararası Baro Derneği, Türk-İsviçre İşadamları Derneği üyesidir. Genel Enerji Şirketinin Yönetim Kurulu üyesidir.