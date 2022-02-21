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Göztepe2 penaltı kullandı 'utanç gecesi' dedi!
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2 penaltı kullandı 'utanç gecesi' dedi!

Göztepe teknik direktörü Nestor El Maestro 3-2 kaybedilen Galatasaray maçından sonra "Bugün açıkçası bazı konularda utanç duydum ve Türk futbolu için de bazı noktalarda aynı şeyi hissettim.' açıklamalarında bulundu.

21.02.2022 - 23:00 |
2 penaltı kullandı 'utanç gecesi' dedi!

Galatasaray karşısında son dakikalara önde giren fakat maçtan 3-2 mağlup ayrılan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro olaylı maçtan sonra önemli ifadeler kullandı.

Kısa bir açıklama yapan El Maestro şu ifadeleri kullandı;

'Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bu takımın hocası olmaktan mutluluk duyuyorum ama bugün açıkçası bazı konularda utanç duydum ve Türk futbolu için de bazı noktalarda aynı şeyi hissettim.'

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