2 penaltı kullandı 'utanç gecesi' dedi!
Göztepe teknik direktörü Nestor El Maestro 3-2 kaybedilen Galatasaray maçından sonra "Bugün açıkçası bazı konularda utanç duydum ve Türk futbolu için de bazı noktalarda aynı şeyi hissettim.' açıklamalarında bulundu.
21.02.2022 - 23:00 |
Galatasaray karşısında son dakikalara önde giren fakat maçtan 3-2 mağlup ayrılan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro olaylı maçtan sonra önemli ifadeler kullandı.
Kısa bir açıklama yapan El Maestro şu ifadeleri kullandı;
'Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bu takımın hocası olmaktan mutluluk duyuyorum ama bugün açıkçası bazı konularda utanç duydum ve Türk futbolu için de bazı noktalarda aynı şeyi hissettim.'