2 penaltı kullandı 'utanç gecesi' dedi!

Galatasaray karşısında son dakikalara önde giren fakat maçtan 3-2 mağlup ayrılan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro olaylı maçtan sonra önemli ifadeler kullandı.

Kısa bir açıklama yapan El Maestro şu ifadeleri kullandı;

'Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bu takımın hocası olmaktan mutluluk duyuyorum ama bugün açıkçası bazı konularda utanç duydum ve Türk futbolu için de bazı noktalarda aynı şeyi hissettim.'