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UEFA'dan gelen gelir Galatasaray'a can verdi!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde yakaladığı başarılı sonuçların ardından kasasına tam 161 milyon TL koydu.

13.04.2022 - 10:38 |
UEFA'dan gelen gelir Galatasaray'a can verdi!

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda kaybederek moralleri alt üst olan Galatasaray'da UEFA gelirleri can suyu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 32. haftayı 41 puanla 14. sırada tamamladı. Birçok oyuncuyla yollarını ayırmanın planlarını yapan sarı-kırmızılılar diğer yandan kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor

MOSTAFA VE FEGHOULI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün, bir günlük iznin ardından başladı. Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli, kendileri için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştılar.

Galatasaray, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 17.00’de gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

UEFA GELİRLERİ CAN SUYU OLDU

Bu sezon sadece UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olan Galatasaray, kasasına UEFA'dan 161 milyon TL koydu.

Takvim'de yer alan habere göre mağazacılık 144, loca-kombine satışından 100 milyon TL kazanan sarı-kırmızılı kulüp bu sayede 321 milyon TL olan dönem zararını 173 milyon TL'ye düşürdü.

Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almayacağı için önemli bir gelir kaleminden mahrum kalacak.

UEFAdan gelen gelir Galatasaraya can verdi

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