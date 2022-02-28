Tribünlerde büyük sürpriz! Terim gittikten sonra geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş tribünde maçı izlemek için yerini aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Şaş ile fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Galatasaray'da Omar Elabdellaoui yaklaşık 14 ay sonra seyircisiyle buluştu. Norveçli oyuncuya tribünlerden büyük destek geldi. 433 gün sonra ilk iç saha maçına çıkan Omar Elabdellaoui için tribünlerde "Tekrar hoş geldin" pankartı açıldı





" rel="box">