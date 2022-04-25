FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GalatasarayPulgar oyansa da hesap Torrent'e kesiliyor oynamasa da...
HaberlerGalatasaray Haberleri Pulgar oyansa da hesap Torrent'e kesiliyor oynamasa da...
ABONE OL

Pulgar oyansa da hesap Torrent'e kesiliyor oynamasa da...

Dün akşam Altay deplasmanında sergilediği başarılı performansla taraftarların beğenisini kazanan Pulgar için Torrent'e Neden daha önce oynatmıyordun?' tepkisi gösterildi.

25.04.2022 - 09:27 |
Pulgar oyansa da hesap Torrent'e kesiliyor oynamasa da...

Burak Elmas yönetiminin danışman olarak göreve getirdiği Luis Campos'un direktifleri doğrultusunda devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın formasını giyen Erick Pulgar, transfer edilmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahadaki sorunlarını çözmek için kadroya katılan Şilili yıldız, en kritik maçlarda dahi süre almakta zorlandı. Pulgar ile ilgili olarak bir dönem de teknik direktör Domenec Torrent'in, kendi isteğiyle transfer edilmediği gerekçesiyle oynatılmadığı öne sürülmüştü. Fakat 28 yaşındaki futbolcu, son iki maçta ilk 11'de yer aldı.

Taraftardan tepki geldi

Geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında önemli işler yapan Pulgar, dün de Altay mücadelesinde sahadaydı. Takımını başarılı bir şekilde organize eden Pulgar, orta sahadaki mücadelesi ile alkışları topladı. Torrent'in, Pulgar'ı daha önceki maçlarda oynatmaması sebebiyle de taraftarlar sosyal medya üzerinden Torrent'e tepki gösterdi.

Pulgar oyansa da hesap Torrente kesiliyor oynamasa da...

SON DAKİKA
  1. 'Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz'
    'Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz'
  2. Trabzonspor nasıl şampiyon olur, Trabzonspor şampiyon olur mu? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?
    Trabzonspor nasıl şampiyon olur, Trabzonspor şampiyon olur mu? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?
  3. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Beşiktaş - Kasımpaşa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  4. Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı! 'İş çoktan bitmiş'
    Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı! 'İş çoktan bitmiş'
  5. Pulgar oyansa da hesap Torrent'e kesiliyor oynamasa da...
    Pulgar oyansa da hesap Torrent'e kesiliyor oynamasa da...
  6. Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu! İsyan etti 'Gereksiz...'
    Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu! İsyan etti 'Gereksiz...'
  7. Metin Tekin'den Okan Buruk bombası! 'Sayın Hamamcıoğlu...'
    Metin Tekin'den Okan Buruk bombası! 'Sayın Hamamcıoğlu...'
  8. Beşiktaş'ın Sörloth teklifi ortaya çıktı! Bir sonraki satıştan...
    Beşiktaş'ın Sörloth teklifi ortaya çıktı! Bir sonraki satıştan...
  9. Torrent'in tazminatı belli oldu! 'Yeni gelecek yönetim belki de...'
    Torrent'in tazminatı belli oldu! 'Yeni gelecek yönetim belki de...'
  10. SON DAKİKA! İsmail Kartal eşyalarını topladı! Samandıra'da ayrılık...
    SON DAKİKA! İsmail Kartal eşyalarını topladı! Samandıra'da ayrılık...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz'

'Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz'

Trabzonspor nasıl şampiyon olur, Trabzonspor şampiyon olur mu? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?

Trabzonspor nasıl şampiyon olur, Trabzonspor şampiyon olur mu? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı! 'İş çoktan bitmiş'

Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı! 'İş çoktan bitmiş'

Sıradaki Haber