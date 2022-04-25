Metin Tekin'den Okan Buruk bombası! 'Sayın Hamamcıoğlu...'

A Milli Takım'ın efsane oyuncularından Metin Tekin, Galatasaray'ın deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup ettiği maçı NTV'de değerlendirdi.

"G.SARAY FARKI AÇABİLİRDİ"



İlk yarı Galatasaray'ın farkı açabileceği bir oyun vardı. İkinci yarı da tamamen Altay'ın kontrolünde geçti. Yüksek bir baskı uyguladı ama çok net bir pozisyonun olmadığı bir baskıydı. Küme düşmedeki en büyük şansını böyle mi kullanmalıydı o tartışılır.



"İDDİA OLMASA DA OYNAMAK İSTERLER"

İstediğiniz kadar iddianız olmasın çıkıp o oyunu oynamak istiyorsunuz. Futbolun böyle bir esprisi var. Tabi ki hedefi olan takımlar daha farklı oynar ama yine de Galatasaray oyunu bırakmadı. Teknik adamın da hedefi var 'Ben 7'de 8'de bitirmek istiyorum ligi' diyor. O da galibiyet için yetti. Ama Altay'ın ciddi bir kalite eksikliği var.

"90 DAKİKA AYNI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"



1-0'ı yakalamış bir Galatasaray var. Tempo ikinci yarı ister istemez düşüyor. 90 dakikayı aynı oynamak çok kolay değildir. Özellikle de hedefsiz bir takımsanız. Galatasaray 1-0'ı aldım işimi gördüm dedi. Bilerek vites düşürme değil ama kafalarda biraz vites düştüğü için daha çok oyun hedefi olan Altay bu üstünlüğü sağladı.

"İŞİ GÖRME BAKIŞ AÇISI VAR"



Bana olmayan oyuncuları sormayın bir cevap değildir. Olmadığı için zaten soruyoruz. Kadroda olsa sorulmaz zaten. Torrent şöyle düşünüyor. 'Ben 13'te aldım. 7-8'de bitirirsem buradan aldım buraya getirdim' demek için kadroyu seçiyor. İşi görmek bakış açısı var. Bence Galatasaray'ın geleceğe dönük bakması lazım.



"OYUNCUYU KAZANMALI"



Sadece oyunu kazanmak için değil, oyuncuyu kazanmak için de bakabilirsin. Bu dört haftalık dönem öyle bir dönem. Sayın Torrent çok farklı yaklaşıyor.



"BURUK CAMİA'DA SEVİLEN BİR İSİM"

Okan Buruk, çok önemli kazanımlar yaptı. Akhisar'la kupayı aldı. Başakşehir'le de şampiyon oldu. Futbol camiasında sevilen bir şahsiyettir. Yerli bir teknik adam olarak Okan Buruk'a gidilmesini çok doğal buluyorum ama sayın Hamamcıoğlu Alman ekolünü düşündüğü için Farke'yi düşünüyor olabilir. Okan Buruk çok başarısız değildi Başakşehir'de.







