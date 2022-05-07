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GalatasarayMetin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan sonra 3.aday çıktı! Burak Elmas değil ama...
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Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan sonra 3.aday çıktı! Burak Elmas değil ama...

11 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten sonra üçüncü aday Fırat Develioğlu oldu.

07.05.2022 - 08:49 |
Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan sonra 3.aday çıktı! Burak Elmas değil ama...

Galatasaray'da 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi seçim gündemi sürerken mevcut başkan Burak Elmas'ın aday olup olmayacağı büyük merak konusuydu.

Hürriyet'in haberine göre; Burak Elmas'ın güçlü bir liste hazırlayarak başkanlık yarışına yeniden gireceği iddiaları dile getirilirken, Burak Elmas'ın aday olmama kararı verdi.

ADAY OLMAYACAK

Başvuruların 20 Mayıs'a kadar süreceği seçim takviminde sarı-kırmızılılar 11 Haziran'da yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçecek.

Aday olup olmayacağı merak edilen Burak Elmas'ın, son günlerde camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelip seçim gündemiyle ilgili görüşmeler yaptığı bilinirken bu görüşmelerin ardından yakın çevresinin tavsiyesiyle aday olmama kararı aldığı öğrenildi.

Öte yandan başkan Elmas'ın önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın geleceğini ilgilendiren önemli konular hakkında uzun bir konuşma yapacağı ve kulübün sorunlarını dile getireceği belirtiliyor.

3 ADAY VAR

Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçim genel kurulu mahkemeye başvurarak iptal ettiren kulüp üyesi Fırat Develioğlu başkan adaylığını duyurmuştu.

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlundan sonra 3.aday çıktı Burak Elmas değil ama...

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