Mbaye Diagne bombası! Geri istiyorlar

Galatasaray'ın sakatlığı sebebiyle sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLMİŞTİ



Ara transfer döneminde yabancı kontenjanın dolu olması sebebiyle sahalara dönüşü nisan ayını bulacak olan Mbaye Diagne'nin sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi feshedilmişti. Yeni sezonda tekrar Galatasaray ile anlaşması beklenen yıldız futbolcu için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

WEST BROMWICH KADROSUNA KATMAK İSTİYOR



İngiliz basınında yer alan haberlerde Diagne'nin geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Westbromwich Albion'un serbest oyuncu statüsünde bulunan 30 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Mbaye Diagne ile ilgili yer alan haberde Senegalli golcünün şu an boşta olması sebebiyle bir fırsat transferi olarak görüldüğü belirtildi. Nisan ayında sahalara geri dönmesi beklenen Mbaye Diagne, bu sezon Galatasaray'da 23 maçta 23 maçta 4 gol atıp, 2 asist yaparak beklentilerin altında kalmıştı. Sakatlığı devam eden Mbaye Diagne ise kısa bir süre önce ülkesi Senegal'de bir ayakkabı mağazası açmıştı.







