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GalatasarayHerkes tazminatını hesaplarken Torrent'in bambaşka bir planı ortaya çıktı
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Herkes tazminatını hesaplarken Torrent'in bambaşka bir planı ortaya çıktı

Galatasaray'da kendisinden beklenen çıkışı yapamayan Torrent'in seçilecek başkana iyi bir sunumla gidip takımın başında kalmayı planladığı öğrenildi.

18.04.2022 - 07:28 |
Herkes tazminatını hesaplarken Torrent'in bambaşka bir planı ortaya çıktı

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, tazminatı değil kariyeri düşünüyor. Katalan hocanın, yeni seçilecek başkana kapsamlı bir sunum yaparak ikna etmeye çalışacağı ve gelecek sezon için başarılı olacağını öngördüğü belirtildi.

Kafasında transfer için belirlediği isimlerin alınması durumunda çok farklı olacaklarını düşünen Torrent’in bu konuda yeni başkanı ikna etmeyi planladığı bildirildi. Galatasaray’da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu Torrent’le devam etme fikrine sıcak bakmıyor ama bir taraftan da tazminat sorunuyla karşılaşmak istemiyorlar.

Herkes tazminatını hesaplarken Torrentin bambaşka bir planı ortaya çıktı

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