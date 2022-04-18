Herkes tazminatını hesaplarken Torrent'in bambaşka bir planı ortaya çıktı

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, tazminatı değil kariyeri düşünüyor. Katalan hocanın, yeni seçilecek başkana kapsamlı bir sunum yaparak ikna etmeye çalışacağı ve gelecek sezon için başarılı olacağını öngördüğü belirtildi.

Kafasında transfer için belirlediği isimlerin alınması durumunda çok farklı olacaklarını düşünen Torrent’in bu konuda yeni başkanı ikna etmeyi planladığı bildirildi. Galatasaray’da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu Torrent’le devam etme fikrine sıcak bakmıyor ama bir taraftan da tazminat sorunuyla karşılaşmak istemiyorlar.







