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GalatasarayHakemin en büyük hatasını açıkladı! '90+2'deki penaltıyı yediniz'
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Hakemin en büyük hatasını açıkladı! '90+2'deki penaltıyı yediniz'

Eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray - Beşiktaş maçından sonra "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!" dedi.

14.03.2022 - 23:10 |
Hakemin en büyük hatasını açıkladı! '90+2'deki penaltıyı yediniz'

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin 90+2. dakikasında penaltı bekledi.

Skor 2-1 Galatasaray lehineyken gelişen Beşiktaş atağında Cyle Larin, Victor Nelsson ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Larin ve hakem Atilla Karaoğlan'a yakın olan Beşiktaşlı oyuncular itirazlarda bulundular.

Karaoğlan penaltı kararı vermezken VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'dan da uyarı gelmedi.

Maçın ardından eski hakem ve hakem yorumcusu Ahmet Çakar, "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!" dedi.

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