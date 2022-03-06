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GalatasarayGalatasaray'ın kaptanına şok eden sözler! 'Tüm pislikleri yap...'
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Galatasaray'ın kaptanına şok eden sözler! 'Tüm pislikleri yap...'

Galatasaray'ın eski futbolcularından Olcan Adın, sarı kırmızılı takımın kaptanı Marcao hakkında "Sen sahanın içinde takım arkadaşına yumruk at. Sahada bütün pislikleri yap. Gel Galatasaray'a kaptan ol. Ne güzel dünya ya!" ifadelerini kullandı.

06.03.2022 - 09:23 |
Galatasaray'ın kaptanına şok eden sözler! 'Tüm pislikleri yap...'

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelirken ilk yarı yeşil beyazlı takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Konyaspor'un gollerini Ahmed Hasan ve Rahmanovic attı.

Olcan Adın'dan Marcao'ya sert eleştiri

Konyaspor maçında sahaya kaptan olarak çıkan Brezilyalı futbolcu Marcao'ya Galatasaray'ın eski futbolcusu Olcan Adın sert bir eleştiri yaptı. Adın "Sen sahanın içinde takım arkadaşına yumruk at. Sahada bütün pislikleri yap. Gel Galatasaray'a kaptan ol. Ne güzel dünya ya!" dedi.

İlk kez 3 boyutlu koreografi

Galatasaray maçından önce Konyaspor tribünleri hazırladığı koreografiyle kendinden söz ettirdi. 3 boyutlu bir şekilde hazırlanan görsel sadece maç öncesi dağıtılan gözlüklerle düzgün bir şekilde gözüktü. Konyaspor taraftarı bu koreografisiyle Türkiye'de ilk kez bir 3 boyutlu çalışmaya imza attı.

Galatasarayın kaptanına şok eden sözler Tüm pislikleri yap...

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