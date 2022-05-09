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GalatasarayGalatasaray'ın genç yıldızı Marsilya yolcusu! Fransız basını duyurdu
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Galatasaray'ın genç yıldızı Marsilya yolcusu! Fransız basını duyurdu

Fransız basını, Marsilya'nın gelecek sezonki transfer planlamasına dair bir yazı kaleme aldı. Medyada çıkan haberde, Fransız ekibinin, Galatasaray ile sözleşme uzatmayan Bartuğ Elmaz ile anlaşmaya vardığı ve yeni sezonda takıma katılacağı belirtildi.

09.05.2022 - 19:50 |
Galatasaray'ın genç yıldızı Marsilya yolcusu! Fransız basını duyurdu

Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan ve kadro dışı bırakılan Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi Marsilya oluyor.

Fransız basını, Ligue 1'de şu anda ikinci sırada olan Marsilya'nın yaz dönemindeki transfer planlarına dair bir yazı kaleme aldı ve Bartuğ'un da Marsilya ile anlaştığını yazdı.

BARTUĞ ELMAZ, MARSILYA YOLCUSU

Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın gelecek sezonki ilk transferinin devre arasında sözleşme imzalanan ve sezon sonuna kadar Rusya'ya kiralanan Samuel Gigot olduğu, Gigot'un ardından takıma Bartuğ'un katılmasının beklendiği vurgulandı.

ISAAK TOUT'UN İMZASI YAKIN

Marsilya'nın diğer transfer çalışmalarına da yer verilen haberde Le Havre forması giyen Isaak Tout'un da imzasının yakın olduğu aktarıldı. Marsilya'da ayrıca kiralık olarak gönderilen Kevin Strootman ve Nemanja Radonjic'in geri döneceği ifade edildi.

Galatasarayın genç yıldızı Marsilya yolcusu Fransız basını duyurdu

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