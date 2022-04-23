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GalatasarayGalatasaray'ın Altay kadrosu belli oldu! 4 eksik var
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Galatasaray'ın Altay kadrosu belli oldu! 4 eksik var

Süper Lig'in 34.haftasında Altay'la karşılaşacak olan Galatasaray'da Feghoul, Taylan Antalyalı, Morutan ve Barış Alper Yılmaz kadroya alınmadı.

23.04.2022 - 15:08 |
Galatasaray'ın Altay kadrosu belli oldu! 4 eksik var

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Altay'ın konuğu olacak. Ligde son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden ve sahadan 2-0 galip ayrılan Galatasaray, Altay karşısına galibiyet serisi yakalamak için çıkacak. Altay ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Siyah Beyazlılar, Galatasaray karşısında kazanıp umutlarını son 4 haftaya taşımak istiyor.

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hiçbir alt yapı oyuncusuna yer vermeyen ve büyük eleştiri toplayan Domenec Torrent, Altay karşısında da hiçbir akademi futbolcusunu kamp kadrosuna dahil etmedi.

Spor Toto Süper Lig'de Altay ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada; Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler de kadroda yer almadı.

Galatasarayın Altay kadrosu belli oldu 4 eksik var

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