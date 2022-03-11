Galatasaray'dan TFF'ye 'derbi ertelensin' başvurusu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Türkiye'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF'ye başvuruda bulundu.

İSPANYA'DAN AVANTAJLI DÖNDÜ

Galatasaray, İspanya'da Barcelona ile kozlarını paylaştı. 90 dakika boyunca rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu turda Spartak Moskova ile eşleyen Alman ekibi Leipzig, UEFA'nın Rus kulüplerine yaptırımlarından dolayı maç yapmadan adını bir üst tura yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları 17 Mart'ta oynanacak.

NEF STADI İÇİN ÖNLEM

Galatasaray , Barcelona deplasmanı dönüşünde Süper Lig'de pazartesi akşamı Beşiktaş'ı Nef Stadı'nda konuk edecek. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Seyrantepe civarında da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Her ne kadar kar yağışının pazartesi günü ülkeyi terk etmesi beklense de, Sarı-Kırmızılı yönetim olası bir kar birikmesi ve zemin bozulmasına karşı önlemini almış durumda. İlk etapta zemini koruma altına alan Galatasaraylı yetkililer, ısıtıcılarla çimleri güçlendirerek sahanın derbiye hazır olmasını sağlayacak.

TRABZON MAÇI SORUNSUZ OYNANADI

Ocak ayındaki yoğun kar yağışında alınan tedbirler, o dönemki Galatasaray - Trabzonspor maçının Nef Stadı'nda sorunsuz oynanmasını sağlamıştı.

DERBİNİN ERTELEMESİ İÇİN TFF İLE GÖRÜŞTÜ

Fanatik'in haberine göre;

Galatasaray kulübü Barcelona maçının 0-0 bitmesinin ardından Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF ile görüştü.

TFF "Beşiktaş'la anlaşırsanız ertelenebilir" cevabı verdi ancak Siyah-Beyazlı kulüp erteleme kararına sıcak bakmıyor.

İstanbul'daki hava koşulları normale dönerse Galatasaray - Beşiktaş derbisi 14 Mart Pazartesi günü NEF Stadı'nda oynanacak.







