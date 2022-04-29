Galatasaray'da seçim iptal! 'Yazıklar olsun kalıbınıza...'

Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü yapılması planlanan kongre iptal oldu.

İstinaf Mahkemesi seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Üst Mahkeme, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir isteminin devamına karar verdi.

ELMAS VE EKİBİ TOPLANIYOR

Şimdi tüm gözler, Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetiminin vereceği karara çevrildi. Elmas ve ekibi, önümüzdeki saatlerde Nef Stadı'nda olağanüstü toplanacak.

"SÖYLEYECEĞİMZİ ÇOK ŞEY OLACAK"

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, ekibiyle birlikte toplantı halinde. Hamamcıoğlu, "Söyleyeceğimiz çok şey olacak!" dedi.

LİSE BAHÇESİNDE EYLEM!

İstinaf Mahkemesi'nin Galatasaray'ın yapılacak seçimine tedbir kararı koymasının ardından sarı kırmızılı kulübün üyeleri, cumartesi günü sabah saatlerinde Galatasaray Lisesi'nde toplanmaya hazırlanıyor.



Başkan Adayı Metin Öztürk çok sert tepki gösterdi...

İşte Öztürk'ün sözleri:

"Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasarayın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza.

Bunun arkasında planlı organize bir kötülük var. Burak Elmas'ın da sözcüsü şaşırdı iptal olmasına. İptal olma durumunda hemen bugün karar alıp kulübün önünü açarız 28 Mayıs'ta seçim olur dediler. Bu bir kişinin işi değil yakında gün yüzüne çıkar. Burak Elmas başkanım bir an önce seçim tarihini açıklarsa kendi üzerindeki dedikoduları da kaldırır!"







