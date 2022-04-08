Galatasaray'da seçim iptal olabilir! İstanbul Valiliği'nden dava

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal olabilir. İstanbul Valiliği, Galatasaray Spor Kulübü'ne dava açtı.

İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usülsüzlük tespit etti. Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu asliye hukuk mahkemesine taşıdı.

İŞTE TALEPLER

1- Olağan Genel Kurul iptali

2- Olağan Genel Kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali

3- Kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali