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GalatasarayGalatasaray'da Domenec Torrent'ten sakatlık açıklaması: Derbide yoklar
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Galatasaray'da Domenec Torrent'ten sakatlık açıklaması: Derbide yoklar

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

03.04.2022 - 00:29 |
Galatasaray'da Domenec Torrent'ten sakatlık açıklaması: Derbide yoklar

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Torrent'in açıklamaları;

Oyuncuların başlangıcıyla ilgili memnunuz. Milli aralardan sonra ne olduğunu bilirim. her zaman zor maçlar oynanır. Farklı çalışıyorlar, kendilerini milli takımda hissediyorlar. Milli takımdan sonra bu maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık. .

BU GALİBİYET İÇİN MEMNUNUZ

Kerem sakatlandı. Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed sakat döndü. Taylan Antalyalı ve Cicaldau daha fazla oynayamayacaklarını belirterek değişiklik istediler. Takımdan, taraftar ve başkandan bu galibiyet için memnunuz

DERİBDE OYNAMA İHTİMALİ YOK

Sakatlıklara pazar günü bakacağız. Sonrasında Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama en iyi şekilde oynayacağız. Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok

 

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