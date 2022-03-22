Galatasaray'a şok! UEFA'aya şikayet etti

Süper Lig'de beklntilerin oldukça altında bir performansla 30 haftada yalnızca 38 puana sahip Galatasaray'da işler pek istenildiği gibi gitmiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde de elenerek destekçilerini üzen Sarı-Kırmızılılar'ın ligde de hedefi kalmazken yeni sezon için çalışmalar şimdiden başlamış durumda.

Hal böyleyken transfer temaslarını sıklaştıran Cimbom'a Romanya'dan şoke eden bir haber geldi.

Romanya basınından 'Prosport'un' haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında bonservisiyle birlikte büyük umutlarla kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Oyuncunun eski kulübü FCSB'nin Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım, ve Türkleri UEFA'da dava ettim" açıklamasında bulundu.







